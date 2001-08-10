В Сахалинской области заработали комплексы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалинской области начали работать новые системы автоматической видеофиксации нарушений. Комплексы «ПаркРайт-С» будут контролировать скоростной режим, а также выявлять нарушения правил парковки.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональной автоинспекции, современные аппаратно-программные комплексы способны решать широкий спектр задач. Они фиксируют не только превышение скорости, но и нарушения правил остановки и стоянки. Кроме того, система автоматически выявляет транспортные средства, регистрацию которых прекратили, и автомобили, зарегистрированные на граждан, лишенных водительских прав.

Представители островных средств массовой информации уже побывали на презентации новых технических средств. Комплексы «ПаркРайт-С» призваны повысить безопасность дорожного движения и дисциплину водителей. Подробности о работе систем и первые результаты их применения зрители смогут увидеть в сюжетах региональных телеканалов.