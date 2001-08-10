В канун Нового года благодаря акции "Ёлка желаний" в Южно-Сахалинске исполнилась мечта Максима Покачалова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В качестве помощников Деда Мороза, исполнивших желание мальчика, выступили вице-мэр областного центра Дмитрий Хайбриев и сотрудники завода имени Федотова.
Девятилетний Максим обучается в коррекционной школе «Надежда» областного центра, мальчик увлекается техникой, любит разбирать и собирать различные механизмы и буквально грезил попробовать себя в роли настоящего механика, побывать в ремонтном боксе, покрутить гайки на настоящей дорожной технике. Такое необычное желание под Новый год он загадал в письме Деду Морозу.
— Максим особенный ребёнок, и поэтому у него с детства всегда был интерес к чему-то такому необычному, что-то разобрать, что-то прикрутить, что-то отремонтировать. Его всегда привлекали большие машины, техника, механика, — поделилась мама мальчика Валерия Покачалова. — И вот сегодня его мечта сбылась. Мы находимся здесь внутри завода. Исполняется заветное желание ребёнка. Мы подали заявку по акции «Ёлка желаний», и буквально через день с нами связались, и сказали, что для нас устроят экскурсию. Я очень благодарна организаторам, что у сына появилась возможность осуществить свою мечту.
После экскурсии вице-мэр Дмитрий Хайбриев вручил мальчику долгожданный подарок — два набора ключей и конечно же сладости.
— Сегодня мы стали немножко волшебниками, — рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. — Вместе с ребятами завода имени Федотова мы исполняем желания Максима. Он попросил у Деда Мороза набор ключей. Эта акция проводится в рамках «Ёлки желаний», организованной Всероссийским «Движением Первых». И вот сегодня они вместе с мамой приехали сюда на завод. Ребята показали ту технику, которая чистит наш город и показали, как она ремонтируется. Это особенно понравилось Максиму, он помогал разбирать двигатель. Всех с наступающим Новым годом, пусть мечты сбываются!
В рамках акции «Ёлка желаний» в Южно-Сахалинске детские мечты продолжат осуществляться и в начале следующего года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:56 Сегодня Землетрясение произошло между Анивой и Южно-Сахалинском
10:35 Сегодня В Холмском районе произошла авария
09:08 Сегодня За выходные на Сахалине задержаны 30 пьяных водителей
09:21 Сегодня Выпивший водитель на "Ниве" протаранил "Ниссан" в Тымовском
17:04 25 Декабря В легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска открыли бесплатный ледовый каток
10:14 23 Декабря Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
15:09 26 Декабря Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
Выбор редакции
- 11:20 Сегодня Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
- 11:25 26 Декабря Сахалинские юные керлингисты одержали три победы на всероссийском фестивале
- 09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
- 12:25 24 Декабря Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?