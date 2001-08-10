В канун Нового года благодаря акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В качестве помощников Деда Мороза, исполнивших желание мальчика, выступили вице-мэр областного центра Дмитрий Хайбриев и сотрудники завода имени Федотова.

Девятилетний Максим обучается в коррекционной школе «Надежда» областного центра, мальчик увлекается техникой, любит разбирать и собирать различные механизмы и буквально грезил попробовать себя в роли настоящего механика, побывать в ремонтном боксе, покрутить гайки на настоящей дорожной технике. Такое необычное желание под Новый год он загадал в письме Деду Морозу.

— Максим особенный ребёнок, и поэтому у него с детства всегда был интерес к чему-то такому необычному, что-то разобрать, что-то прикрутить, что-то отремонтировать. Его всегда привлекали большие машины, техника, механика, — поделилась мама мальчика Валерия Покачалова. — И вот сегодня его мечта сбылась. Мы находимся здесь внутри завода. Исполняется заветное желание ребёнка. Мы подали заявку по акции «Ёлка желаний», и буквально через день с нами связались, и сказали, что для нас устроят экскурсию. Я очень благодарна организаторам, что у сына появилась возможность осуществить свою мечту.

После экскурсии вице-мэр Дмитрий Хайбриев вручил мальчику долгожданный подарок — два набора ключей и конечно же сладости.

— Сегодня мы стали немножко волшебниками, — рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. — Вместе с ребятами завода имени Федотова мы исполняем желания Максима. Он попросил у Деда Мороза набор ключей. Эта акция проводится в рамках «Ёлки желаний», организованной Всероссийским «Движением Первых». И вот сегодня они вместе с мамой приехали сюда на завод. Ребята показали ту технику, которая чистит наш город и показали, как она ремонтируется. Это особенно понравилось Максиму, он помогал разбирать двигатель. Всех с наступающим Новым годом, пусть мечты сбываются!

В рамках акции «Ёлка желаний» в Южно-Сахалинске детские мечты продолжат осуществляться и в начале следующего года.