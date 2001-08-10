Опубликован график работы сахалинского МРЭО на праздники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Режим работы МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в период Новогодних и Рождественских праздников

Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче и обмену водительских удостоверений будут осуществляться по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 117 в следующие дни:

30 декабря 2025 года - с 08:00 до 15:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);

9 января 2025 года - с 09:00 до 17:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);

10 января 2025 года – с 08:00 до 15:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);

Выезды сотрудников Госавтоинспекции для оказания государственных услуг на обслуживаемой территории в города: Корсаков, Долинск, Анива-осуществляться не будут.