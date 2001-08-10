Опубликован график работы сахалинского МРЭО на праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Режим работы МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области в период Новогодних и Рождественских праздников
Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче и обмену водительских удостоверений будут осуществляться по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 117 в следующие дни:
30 декабря 2025 года - с 08:00 до 15:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);
9 января 2025 года - с 09:00 до 17:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);
10 января 2025 года – с 08:00 до 15:30 (перерыв - с 13:00 до 14:00);
Выезды сотрудников Госавтоинспекции для оказания государственных услуг на обслуживаемой территории в города: Корсаков, Долинск, Анива-осуществляться не будут.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:56 Сегодня Землетрясение произошло между Анивой и Южно-Сахалинском
10:35 Сегодня В Холмском районе произошла авария
09:08 Сегодня За выходные на Сахалине задержаны 30 пьяных водителей
09:21 Сегодня Выпивший водитель на "Ниве" протаранил "Ниссан" в Тымовском
17:04 25 Декабря В легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска открыли бесплатный ледовый каток
10:14 23 Декабря Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
15:09 26 Декабря Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
15:39 12 Декабря Свыше 11 тысяч сахалинских долгожителей получают увеличенную выплату к пенсии
15:28 5 Декабря Судебные приставы выдворили с Сахалина очередных нелегальных мигрантов
Выбор редакции
- 11:20 Сегодня Сахалинцы определили победителей Новогоднего турнира по настольному теннису
- 11:25 26 Декабря Сахалинские юные керлингисты одержали три победы на всероссийском фестивале
- 09:49 25 Декабря Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года
- 12:25 24 Декабря Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?