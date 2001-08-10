Тихоокеанское
Судебные приставы выдворили с Сахалина группу нелегальных мигрантов
"РВК-Сахалин" сообщает о графике приема жителей города по вопросам водоснабжения и водоотведения

Сотрудники центра обслуживания абонентов "РВК-Сахалин" завершат прием горожан в этом году в 16.20 30 декабря.

В центре, расположенном по адресу ул. Д.Н. Крюкова, 78, специалисты "РВК-Сахалин" помогают жителям островной столицы решать вопросы оплаты услуг, передачи показаний приборов учета, их поверки, а также всего спектра тем, связанных с холодным водоснабжением и водоотведением.

26 декабря сотрудники коммерческой дирекции завершили акцию "В Новый год без долгов", которая позволяет списать накопившиеся пени. Всего же за 2025 год сотрудники центра помогли горожанам решить около 100 тысяч самых разных вопросов.

В 2026 году Центр обслуживания абонентов откроет свои двери для абонентов 12 января. Как и всегда, специалисты будут работать с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, а в пятницу с 8.30 до 15.30. Важно помнить, что сотрудникам кассы нужно дополнительное время, чтобы провести все расчеты, поэтому касса завершает прием абонентов на 15 минут раньше, чем остальные структуры Центра.

В "РВК-Сахалин" напоминают, что в компании действуют цифровые сервисы, которые также помогают решать любые вопросы, связанные с холодным водоснабжением и водоотведением, без личных визитов в компанию. Так, передать показания, оплатить услуги можно через личный кабинет на сайте компании, а также мобильное приложение. А вопросы оплаты легко решить с помощью электронной квитанции и интернет-банкинга.

