Долгожители Поронайского района отмечают дни рождения
Добрая традиция поздравлять долгожителей, ветеранов труда, которые многие годы трудились ради процветания Поронайского района продолжается.
Слова добрых пожеланий юбилярам лично адресуют мэр Поронайского муниципального округа Антон Карпуков, вице-мэры, председатель Собрания Поронайского муниципального округа Виктория Кривошеева, депутаты.
На этой неделе 96 лет исполнилось жительнице села Восток Екатерине Федуловне Никоновой.
Екатерина Федуловна Никонова родилась в Латвийской ССР. С детства работала в совхозе на полях, потом дояркой. На Сахалин, в село Восток, переехала с семьей в 1972 г. Работала на Сахалинской ГРЭС с 1972 по 1976 годы стрелком военизированной охраны, а с 1976 года была переведена в Дом культуры «Энергетик» вахтером-сторожем. На заслуженный отдых вышла в 1992 году. Екатерина Федуловна принимала участие в выставках по рукоделию. Воспитала четверых детей. Имеет статус Вдовы ветерана Великой Отечественной войны.
