Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на праздничные гуляния в городской парк

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске стартовала череда праздничных мероприятий, посвящённых Новому году и Рождеству. Администрация города подготовила обширную программу для жителей всех возрастов, которая продлится до окончания январских каникул.

Как рассказали ТИА "Острова" в департаменте культуры и туризма городской администрации, первые праздники уже начались с детских утренников во всех районах города. "Дед Мороз исполняет желания ребят в домах культуры и детских школах искусств", - отметила директор департамента Ирина Герасимова.

Ключевые общегородские события запланированы в парке культуры и отдыха. 31 декабря с 18:00 до 20:00 там пройдёт праздничная программа "Дорога в новогоднее чудо" с выступлениями творческих коллективов. 7 января в 14:00 в парке начнётся праздник "Рождественская история" для детей и взрослых. На протяжении всех каникул для гостей будут работать катки и выставка "Хрустальный вернисаж".

Помимо парка, свои мероприятия организуют дома культуры города, сёл и планировочных районов. В программе - утренники, театрализованные представления, концерты и вечера отдыха для старшего поколения. Подробное расписание всех событий администрация опубликует позднее на официальном сайте и в социальных сетях.