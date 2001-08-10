Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 29 на 30 декабря с 20:00 до 8:00 будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд на автомобильной дороге ул. Морская в Холмске.

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.