Южно-Сахалинск засиял новой праздничной иллюминацией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск полностью преобразился к новогодним праздникам, реализовав новую концепцию архитектурной подсветки. Мэр Сергей Надсадин лично проинспектировал готовность городского освещения, которое охватило более тысячи объектов.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии, перед праздниками администрация города выполнила поставленную губернатором Валерием Лимаренко задачу по украшению областного центра. В рамках реализации нового светового мастер-плана специалисты установили консольную подсветку на главных улицах и разместили световые арт-объекты в общественных пространствах.
Надсадин вместе с руководителями профильных департаментов объехал ключевые точки города, чтобы оценить результат. "Мы увидели, как преобразились улицы и площади. Горожане и дети отмечают, что в Южно-Сахалинске стало очень красочно", - прокомментировал мэр.
Город применил и инновационные решения. Например, у новой сцены Чехов-центра использовали технологию гобо-проекции, которая позволяет менять изображение на фасаде в зависимости от сезона и праздников. Площадь Славы получила 150 новых акцентных светильников, а подсветку добавили на набережной реки Рогатки, в сквере "Щит и меч" и в сквере Андрея Первозванного.
Заместитель директора департамента архитектуры Яна Ермакова пояснила, что все запланированные работы выполнены. "Мы будем двигаться исходя из приоритетов, чтобы сделать город ещё более привлекательным", - отметила она.
В создании праздничной атмосферы активное участие принял и бизнес. Ярким примером стал самый большой в области светодиодный экран размером 7 на 14 метров, который установил один из торговых центров. Всего праздничная иллюминация в этом году украсила 1088 учреждений, включая муниципальные и частные здания, а также объекты спорта, культуры и образования. На территории городского округа установили десять новогодних ёлок.
