Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2025
Сейчас 16:56
77,88|91,89
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Холмске
13:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Юнармейцы Сахалина и Курилов отпраздновали Новый год на традиционном балу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине прошёл праздничный бал для юнармейцев под названием "Отчизны верные сыны". Более сотни школьников со всего островного региона собрались, чтобы встретить Новый год и поддержать российских военнослужащих.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО, участники готовились к событию целый месяц. За это время они изучали правила бального этикета и разучивали танцевальные номера.

В празднике участвовали не только юнармейцы, но и казаки, курсанты центра "Воин" и представители других патриотических объединений. География мероприятия охватила 15 районов Сахалинской области, включая Курильские острова.

Важной частью программы стала акция в поддержку Вооружённых сил. Подростки написали письма со словами поддержки военнослужащим Восточного военного округа. Кроме этого, ребята собрали и отправили на фронт специальные новогодние подарки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?