Специалисты "РВК-Сахалин" обеспечат бесперебойную подачу воды в праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский водоканал "РВК-Сахалин" готовится к традиционному зимнему пику потребления воды, который ожидают в новогоднюю ночь. Компания усилила контроль за работой систем водоснабжения и водоотведения, чтобы избежать перебоев в праздники.
Специалисты предприятия уже проверяют готовность ключевых объектов к максимальным нагрузкам. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе компании, производственные службы будут работать в обычном штатном режиме без перерывов все новогодние каникулы. Руководство утвердило графики дежурств, назначило ответственных лиц и усилило охрану режимных объектов.
"На водозаборах, насосных и канализационных станциях будут дежурить специалисты, которые отвечают за бесперебойную работу систем. Сотрудники лаборатории продолжат круглосуточно контролировать качество воды, а аварийно-восстановительные бригады готовы оперативно выехать на любые повреждения", - пояснил директор по производству "РВК-Сахалин" Анатолий Петров. Диспетчерская служба компании также будет работать круглосочно.
Водоканал обращает внимание жителей на их роль в общем коммунальном благополучии. Компания просит горожан не выбрасывать в канализацию пищевые отходы и твёрдые предметы, например, остатки праздничных блюд. Подобные действия могут спровоцировать серьёзные засоры, от которых пострадают целые дома. Сообщить о проблемах с водоснабжением или канализацией можно по телефонам диспетчерской службы: +7 (4242) 72-32-40 и +7 (4242) 49-79-25.
"Все технические службы предприятия в праздничные дни будут работать штатно. Мы понимаем свою ответственность за круглосуточное обеспечение города чистой водой и стабильную работу систем", - подчеркнул генеральный директор "РВК-Сахалин" Алексей Смоленский.
