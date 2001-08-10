Дорожные службы круглосуточно очищают улицы Южно-Сахалинска от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске коммунальные службы круглосуточно убирают снег и наледь с городских улиц. Только за прошедшую ночь на эти работы вышло около 90 единиц специальной техники.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, бригады дорожников работали на основных магистралях областного центра. Они расчищали проезжую часть и вывозили снег с улиц Емельянова, Ленина, Сахалинской, Горького, а также Пограничной, Деповской и Крайней.

После ночной смены работы не прекратились. Днем на расчистку и противогололедную обработку улиц вышли 86 единиц техники. Эти машины сопровождают 67 дорожных рабочих.

Коммунальщики подчеркивают, что поддерживают городские магистрали в безопасном для движения состоянии в режиме 24/7. Они оперативно реагируют на новые снегопады и формирование наледи.