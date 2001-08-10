В Сахалинской области привели в порядок более 600 контейнерных площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабная программа ремонта контейнерных площадок завершилась в Сахалинской области. Всего в течение года в островном регионе обновлено 633 объекта, что позволило повысить чистоту и комфорт в населенных пунктах. Работы в этом направлении планируется продолжить, рассказали ТИА "Острова" в региональном Управлении по обращению с отходами.

Основной объем работ пришелся на Южно-Сахалинск. Здесь обновили 561 объект. В ходе работ заменили поликарбонат и профнастил, отремонтировали и покрасили металлические каркасы, а также обновили информационные таблички. В Поронайском районе отремонтировали 31 площадку: заменили опорные столбы, выполнили облицовку стальным профилированным листом, провели грунтовку и покраску металлических поверхностей.

В Томаринском районе на 15 объектах установили новые ограждения из металлопрофиля. В Холмском районе привели в порядок 12 площадок, где поликарбонат был заменён на более долговечный металлопрофиль. Работы также были проведены в Анивском, Корсаковском, Южно-Курильском и Александровск-Сахалинском районах. В следующем году к ремонту контейнерных площадок подключатся и другие муниципалитеты.

– Обслуживание контейнерных площадок и мест сбора твердых коммунальных отходов является обязательным. Это ключевое условие для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей среды и соблюдения установленных нормативов. Задача органов местного самоуправления - оперативно контролировать эти объекты и своевременно устранять недостатки. Данная работа ведется в рамках комплексной программы по благоустройству региона и находится на личном контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, — подчеркнул начальник отдела по работе с твердыми коммунальными отходами и эксплуатации инженерной инфраструктуры Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Сахалинской области Алексей Коновалов.

Состояние объектов отслеживается на основании данных регионального оператора, обращений жителей и информации от управляющих компаний. После осмотра состояния площадок и определения наличия дефектов осуществляется подготовка к проведению ремонта.

- Специалисты регионального оператора отвечают только за вывоз твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Обязанность по содержанию мест накопления отходов возлагается на органы местного самоуправления, управляющие организации многоквартирных домов и собственников контейнерных площадок, – отметила начальник отдела организации и контроля перевозок АО «Управление по обращению с отходами» Надежда Бондаренко.

Среди причин повреждений площадок специалисты называют не только естественный износ и погодные условия, но и человеческий фактор.

Сообщить о необходимости ремонта контейнерной площадки можно в свою управляющую компанию, районную администрации или на телефон горячей линии ЖКХ Сахалинской области.

Специалисты горячей линии работают ежедневно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00, воскресенье — выходной. Связаться с оператором можно тремя способами:

- позвонить по бесплатному номеру 8 800 302 00 65 (со стационарного телефона);

- набрать короткий номер *0065 (с мобильных устройств);

- направить письменную заявку через мессенджер MAX по номеру 8 924 884 42 03 (при обращении укажите ваше полное имя, точный адрес проживания и суть проблемы).

Обращаем внимание, что телефонные звонки через мессенджер не предусмотрены.