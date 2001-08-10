МТС защитила сахалинцев от семи лет разговоров с мошенниками и спамерами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ - Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса "Защитник" проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Сахалинской области по итогам трех кварталов 2025 года. В общей сложности сервис защитил сахалинцев от 14 миллионов звонков от мошенников и спамеров.
По данным сервиса "Защитник" от МТС, одному из жителей Южно-Сахалинска злоумышленники пытались дозвониться более 10,5 тысяч раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил островитянам около семи лет, которые могли быть потрачены на разговоры со злоумышленниками. Средняя продолжительность заблокированного звонка составила 13 секунд.
Чаще всего жителям Сахалинской области звонят с предложениями из банков, рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.
"Телефонные аферисты продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. Поэтому мы регулярно совершенствуем и обновляем антиспам-защиту. Так, помимо, сервиса блокировки нежелательных звонков "Защитник", можно подключить услугу "Безопасный звонок". Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. На сегодняшний день сервис оградил около 1500 сахалинцев от мошенников прямо во время разговора", - рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
