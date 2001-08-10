В легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска открыли бесплатный ледовый каток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 декабря в Южно-Сахалинске на площадке легкоатлетического манежа откроется новое общественное пространство для семейного отдыха. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко здесь организовали праздничную зону с бесплатным ледовым катком, фигурами и горками.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, торжественное открытие состоится 26 декабря в 18:00, вход на мероприятие свободный для всех жителей и гостей острова. Праздничная зона, созданная по инициативе главы региона, предложит гостям бесплатный каток для катания на коньках, ледовые фигуры, горки и музыкальное сопровождение.

Желающие смогут взять коньки напрокат непосредственно на площадке. Для комфортного отдыха организаторы предусмотрели также работу фудтраков, где можно будет согреться горячим чаем и перекусить. Министерство спорта приглашает всех желающих на это яркое предновогоднее событие.