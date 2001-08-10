Сахалинские военнослужащие на полигоне осваивают стрельбу из миномета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа осваивают технику ведения огня из 120-миллиметрового буксируемого миномета "Сани". Курс обучения проходят бойцы, заключившие первые контракты с Министерством обороны России.

Практические занятия для минометных расчетов развернули на полигоне "Троицкий", где созданы все условия для отработки учебно-боевых задач. Этот миномет предназначен для поражения живой силы, огневых средств и инженерных сооружений в труднодоступной местности. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, профессиональные навыки новобранцам передают артиллеристы, получившие реальный боевой опыт в зоне специальной военной операции.

В ходе текущего этапа подготовки военнослужащие отработали нормативы по занятию огневых позиций, подготовке минометов к стрельбе и корректировке огня, используя учебные снаряды. Также расчеты тренируются в быстрой смене позиций и приведении орудия в боевую готовность. Следующим шагом для артиллеристов станут боевые стрельбы по мишеням, которые имитируют технику и опорные пункты условного противника.