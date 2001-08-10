Жителей Южно-Сахалинска просят после праздников складывать елки на специальных площадках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска объявили график работы коммунальных служб в новогодние праздники и дали рекомендации по утилизации живых елей. На совещании с участием регионального оператора и подрядчиков представители администрации обсудили организацию вывоза мусора и порядок обращения с крупногабаритными отходами.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, 31 декабря спецтранспорт будет работать по обычному графику, но на 64 наиболее загруженных контейнерных площадках запланировали двойной вывоз - утром и вечером. Начальник МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" Олег Вторушин пояснил, что вечерний рейс организовали специально, поскольку горожане активно выбрасывают мусор после генеральных уборок перед праздником. Он также попросил автомобилистов не парковать машины вблизи контейнерных площадок и на подъездах к ним, чтобы не мешать работе мусоровозов. Первого января подрядчики выйдут на маршруты с 10:00 утра, а со второго января вернутся к стандартному режиму работы с 6:00 до 20:00.
Особое внимание уделили утилизации новогодних елей после праздников. Заместитель директора по производству АО "Управление по обращению с отходами" Дмитрий Нагаев обратился к жителям с просьбой складывать деревья в специально отведенных местах для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках. Если такое место отсутствует или занято, елку можно аккуратно поставить рядом с площадкой, предварительно связав ветки скотчем или веревкой для уменьшения объема. Коммунальщики обещают вывезти их отдельно. Для оперативного решения проблем в праздничные дни будут работать диспетчерские службы регионального оператора по телефонам 55-61-66 и 8-914-740-49-08, а также круглосуточная линия департамента городского хозяйства по номеру 300-475.
