Почетная жительница Южно-Сахалинска Елена Густова отпраздновала 100-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске торжественно поздравили со 100-летним юбилеем ветерана трудового фронта и нового почетного гражданина города Елену Сергеевну Густову. Церемония чествования объединила представителей городской администрации, общественных организаций, военнослужащих и коллективы детских учреждений.

От имени мэра Сергея Надсадина и городской администрации имениннице вручили букет цветов, поздравительный адрес и памятный подарок. Особые презенты для Елены Сергеевны подготовили повара детского сада №8, испекшие праздничный пирог, и Совет ветеранов, который подарил живую ель. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, к поздравлениям присоединились военнослужащие зенитного ракетного полка, Росгвардии, представители регионального отделения партии "Единая Россия" и городских организаций. Все они отметили значительный вклад юбиляра в развитие островной столицы и ее самоотверженное служение Родине.

Заместитель директора департамента внутренней политики городской администрации Андрей Холод подчеркнул, что трудовой путь Елены Сергеевны служит примером патриотизма и преданности делу, а ее столетний юбилей является событием, которое останется в памяти поколений. Елена Густова родилась 25 декабря 1925 года в Читинской области, в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, обеспечивая фронт, а в 1949 году окончила Иркутский сельскохозяйственный институт. По распределению она переехала на Сахалин, где трудилась агрономом в совхозах, а позднее работала в подразделении вневедомственной охраны. За многолетний добросовестный труд она получила медаль "Ветеран труда" и юбилейные медали ко Дню Победы, а в 2025 году стала почетным гражданином Южно-Сахалинска.