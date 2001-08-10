На Камчатке ветеринары оформляли нереальные надои молока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Россельхознадзор нашёл нестыковки в данных по молоку на Камчатке. Ветеринарные справки показывали объёмы, которые не могли дать указанное в них число коров, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило нарушения в работе Елизовской районной ветеринарной станции. Проверка прошла 23 декабря.

С сентября по ноябрь ветеринары выдавали справки на молоко, но количество коров в этих справках было слишком мало для таких объёмов. Противоречия нашли с помощью электронных систем учёта "Меркурий" и "Хорриот".

Например, у одного предпринимателя в документах значилась одна корова, но за три месяца он оформил три тонны молока. Получается, что корова должна была давать более 33 литров в сутки. В другом хозяйстве при трёх коровах оформили пять тонн молока за ноябрь - это почти 56 литров в сутки от каждого животного.

По данным краевого министерства сельского хозяйства, нормальный удой на Камчатке составляет от 7 до 26 литров в день. Цифры в документах ветеринарной станции оказались в несколько раз выше.

Закон требует, чтобы данные в документах были точными, а происхождение продукции можно было проследить. Если животных на самом деле больше, их всех нужно внести в специальную систему и проводить обязательные ветеринарные осмотры.

24 декабря Россельхознадзор вынес Елизовской ветстанции официальное предостережение.