Специалисты проверили 5,5 тонн сахалинского морского гребешка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 24 декабря Сахалинский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "АПК НАЦРЫБА" исследовал 13 партий замороженного морского гребешка. Вся проверенная продукция представляла собой филе, произведенное предприятиями Сахалинской области в период с конца октября до середины декабря текущего года.

Специалисты испытательной лаборатории провели 150 исследований проб, проверяя от 10 до 20 показателей безопасности и качества. Они анализировали продукцию на содержание токсичных элементов, микробиологические показатели, паразитарную чистоту, а также на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и технических условий.

Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, лабораторные испытания завершились успешно. В результате всех проверок специалисты центра подтвердили, что все 13 партий морского гребешка полностью соответствуют установленным нормативным требованиям. Проверки проводили как в рамках планового производственного контроля, так и по обращениям заказчиков, которым затем направили официальные результаты исследований.