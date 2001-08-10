Более 80 единиц техники и 70 рабочих задействовали на уборке улиц Южно-Сахалинска

Тихоокеанское
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске минувшей ночью городские дорожные службы перешли к активной фазе уборки снега и борьбы с гололедицей. Специализированные бригады усилили работу на центральных магистралях, чтобы к утру подготовить безопасные проезды для транспорта.

После снижения трафика бригады сосредоточили усилия на противогололедных мероприятиях и расчистке снежного покрова на ключевых направлениях. Они работали на улицах Пограничной, Сахалинской, Горького, Карла Маркса, Чехова, Ленина, Детской и других важных для транспортного каркаса улицах.

Днем работы продолжились в штатном режиме. Как рассказали ТИА "Острова" в муниципальной дорожной службе, на уборке снега одновременно задействовали 70 сотрудников и более 80 единиц специализированной техники. Это позволило одновременно обслуживать несколько районов города, обеспечивая проезд по основным городским артериям.

