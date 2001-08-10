Сахалинский Социальный фонд перечислит январские детские пособия в декабре 2025 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В январе 2026 года регулярные детские пособия жителям Сахалинской области поступят на счета и карты досрочно. Социальный фонд России сдвигает график выплат, поскольку стандартная дата - 3 число - приходится на новогодние нерабочие дни.

В соответствии с установленным порядком, Отделение Социального фонда по региону перечисляет пособия 3-го числа каждого месяца. Чтобы семьи получили деньги вовремя, фонд проведет выплаты в конце декабря 2025 года. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения СФР по Сахалинской области, уже 26 декабря получатели зачислят средства по ключевым мерам поддержки. В этот день поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, выплата на первенца до трех лет, пособие на ребенка военнослужащего по призыву, а также ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Работающим родителям, которые получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, деньги перечислят в период с 24 по 26 декабря. Для тех, кто традиционно получает выплаты на почте, сроки остаются прежними - с 1 по 20 января, в зависимости от графика работы отделений "Почты России". Руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения СФР Екатерина Панова обратила внимание, что для получения актуальной информации и консультаций по всем социальным выплатам жители области могут круглосуточно звонить на бесплатный номер единого контакт-центра фонда.