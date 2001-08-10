Тихоокеанское
Жителей Южно-Сахалинска просят после праздников складывать елки на специальных площадках
09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине за год отремонтировали почти тысячу подвалов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувший 2025 год в Сахалинской области отремонтировали почти тысячу подвальных помещений в многоквартирных домах. Столь масштабную работу коммунальные службы провели по поручению губернатора Валерия Лимаренко, чтобы устранить сырость, затопления и улучшить условия жизни островитян.

Работы затронули все муниципальные образования региона. Специалисты выполнили капитальный ремонт в 106 подвалах и провели текущие работы еще в 862 помещениях. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, в рамках капремонта они полностью заменили ветхие инженерные сети и системы водоотведения, обустроили дренаж и выполнили гидроизоляцию. Лидером по количеству обновленных объектов стал Южно-Сахалинск, где привели в порядок 189 подвалов. Холмский район отремонтировал 154 помещения, а Анивский - 113.

Региональные власти оперативно реагируют на обращения жителей. Яркий пример - дома № 29 и 29а на улице Советской в Ногликском районе, где ремонт подвалов по плану должен был состояться только в 2026 году. Однако из-за регулярных подтоплений сточными водами местные жители попросили перенести работы на более ранний срок. Коммунальщики выполнили просьбу, отремонтировав отмостку, сделав герметизацию швов, новую стяжку полов и заменив инженерные коммуникации. Министр ЖКХ области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что цель программы - привести в надлежащее состояние все нуждающиеся в этом подвалы региона, что является важным шагом для повышения качества жизни в многоквартирных домах. Сообщать о проблемах с подвалами сахалинцы могут по телефонам жилищной инспекции или "горячей линии" областного минЖКХ.

