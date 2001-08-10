Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2025
Сейчас 02:10
77,88|91,89
Жителей Южно-Сахалинска просят после праздников складывать елки на специальных площадках
08:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке лосиха устроила забег с детьми

На Камчатке лосиха устроила забег с детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Анавгай Быстринского района маленькая лосиха по кличке Найдена весело "погонялась" с детьми по лесной тропе, сообщает ТК "41 Регион". Кадры необычной игры сняли местные жители.

Дети катались на снегокате, а ручная лосиха бежала за ними, не отставая. Напомним, Найдена - хорошо знакома сельчанам. Прошлым летом её, ещё лосёнком, спас от гибели житель села Владимир Адуканов и приютил в центре "Мэнэдек". Маму детёныша тогда найти не удалось.

Лосиху выкормили люди, и со временем она стала местной любимицей. Сейчас Найдена охотно общается с детьми, играет с ними и спокойно относится к окружающим, оставаясь одной из самых дружелюбных "жительниц" села.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?