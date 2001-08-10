На Камчатке лосиха устроила забег с детьми
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Анавгай Быстринского района маленькая лосиха по кличке Найдена весело "погонялась" с детьми по лесной тропе, сообщает ТК "41 Регион". Кадры необычной игры сняли местные жители.
Дети катались на снегокате, а ручная лосиха бежала за ними, не отставая. Напомним, Найдена - хорошо знакома сельчанам. Прошлым летом её, ещё лосёнком, спас от гибели житель села Владимир Адуканов и приютил в центре "Мэнэдек". Маму детёныша тогда найти не удалось.
Лосиху выкормили люди, и со временем она стала местной любимицей. Сейчас Найдена охотно общается с детьми, играет с ними и спокойно относится к окружающим, оставаясь одной из самых дружелюбных "жительниц" села.
