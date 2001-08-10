18:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Движение по железнодорожному переезду будет временно ограничено в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением ремонтных работ 25 и 26 декабря в дневное время с 10:00 до 16:00 будет частично перекрыто движение через железнодорожный переезд на автомобильной дороге ул. Украинская в Южно-Сахалинске.
Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.
