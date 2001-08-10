Тихоокеанское
На Сахалине за неделю выявили четыре нарушения правил хранения гражданского оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине сотрудники Росгвардии продолжают масштабные проверки владельцев гражданского оружия, чтобы обеспечить общественную безопасность в преддверии праздников. Только за минувшую неделю инспекторы выявили несколько серьезных нарушений и изъяли ряд единиц оружия.

В ходе рейдов специалисты ведомства проверили 70 мест хранения и обнаружили четыре нарушения. Они привлекли нарушителей к административной ответственности, аннулировали два разрешения на хранение и ношение оружия и изъяли четыре единицы огнестрельного оружия. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, в Южно-Сахалинске у одного из владельцев отсутствовало действующее медицинское заключение, что стало основанием для изъятия двух охотничьих ружей и травматического пистолета. В Поронайске у охотника, которого привлекли к уголовной ответственности, изъяли два ружья и 145 патронов.

Всего за неделю инспекторы изъяли и поместили на временное хранение девять единиц огнестрельного оружия и 145 патронов. Два ствола сахалинцы сдали добровольно. Параллельно ведомство рассмотрело 217 заявлений от граждан и организаций в рамках оказания государственных услуг. В преддверии новогодних праздников Росгвардия напоминает владельцам оружия о строгом соблюдении правил хранения и необходимости полностью исключить доступ к оружию посторонних лиц.

