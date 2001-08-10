На Сахалине за неделю выявили четыре нарушения правил хранения гражданского оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине сотрудники Росгвардии продолжают масштабные проверки владельцев гражданского оружия, чтобы обеспечить общественную безопасность в преддверии праздников. Только за минувшую неделю инспекторы выявили несколько серьезных нарушений и изъяли ряд единиц оружия.

В ходе рейдов специалисты ведомства проверили 70 мест хранения и обнаружили четыре нарушения. Они привлекли нарушителей к административной ответственности, аннулировали два разрешения на хранение и ношение оружия и изъяли четыре единицы огнестрельного оружия. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, в Южно-Сахалинске у одного из владельцев отсутствовало действующее медицинское заключение, что стало основанием для изъятия двух охотничьих ружей и травматического пистолета. В Поронайске у охотника, которого привлекли к уголовной ответственности, изъяли два ружья и 145 патронов.

Всего за неделю инспекторы изъяли и поместили на временное хранение девять единиц огнестрельного оружия и 145 патронов. Два ствола сахалинцы сдали добровольно. Параллельно ведомство рассмотрело 217 заявлений от граждан и организаций в рамках оказания государственных услуг. В преддверии новогодних праздников Росгвардия напоминает владельцам оружия о строгом соблюдении правил хранения и необходимости полностью исключить доступ к оружию посторонних лиц.