Сахалинская библиотека и центр "ВОИН" заключили соглашение о патриотическом воспитании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека и региональный центр военно-патриотического воспитания "ВОИН" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный 24 декабря, направлен на совместную работу по патриотическому воспитанию молодежи и популяризации военной профессии.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, в рамках соглашения учреждения планируют проводить совместные выставки и мероприятия, приуроченные к дням воинской славы и памятным историческим датам. Первым успешным опытом совместной работы стал День героев Отечества, который прошел в библиотеке 9 декабря 2025 года.
В ходе того мероприятия специалисты центра "ВОИН", включая участников специальной военной операции, пообщались со школьниками и студентами. Гости продемонстрировали молодежи огневую амуницию, снаряжение тактической медицины и симуляторы беспилотных летательных аппаратов. Директор сахалинского филиала центра "ВОИН" Максим Малышев отметил, что библиотека является отличной просветительской площадкой для формирования патриотических ценностей, а его организация готова помогать в проведении мероприятий и налаживании живого диалога с подрастающим поколением.
