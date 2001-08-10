На Сахалине начались учебные сборы для командиров взводов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине на базе гвардейского мотострелкового соединения стартовали учебно-методические сборы для командиров взводов. Офицеры Восточного военного округа будут отрабатывать навыки с учетом современного боевого опыта.
Сборы проводят командиры соединений и воинских частей. Их цель - научить офицеров организовывать занятия по боевой подготовке, применяя знания, полученные в ходе специальной военной операции.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, программа сборов включает как практические, так и теоретические занятия. Командирам взводов предстоит продемонстрировать навыки вождения военной техники, выполнить нормативы по огневой подготовке из различного стрелкового оружия и показать уровень своей физической подготовки.
Параллельно с полевыми учениями офицеры примут участие в лекциях. Им разъяснят основные изменения в методике подготовки личного состава, которые учитывают опыт современных вооруженных конфликтов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
10:57 19 Декабря Военные на Сахалине осваивают пилотирование БПЛА
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
Выбор редакции
- 12:25 Вчера Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
- 11:53 Вчера В Южно-Сахалинске завершился традиционный Новогодний турнир по фехтованию
- 10:14 23 Декабря Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
- 16:07 22 Декабря Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?