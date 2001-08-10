На Сахалине начались учебные сборы для командиров взводов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине на базе гвардейского мотострелкового соединения стартовали учебно-методические сборы для командиров взводов. Офицеры Восточного военного округа будут отрабатывать навыки с учетом современного боевого опыта.

Сборы проводят командиры соединений и воинских частей. Их цель - научить офицеров организовывать занятия по боевой подготовке, применяя знания, полученные в ходе специальной военной операции.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, программа сборов включает как практические, так и теоретические занятия. Командирам взводов предстоит продемонстрировать навыки вождения военной техники, выполнить нормативы по огневой подготовке из различного стрелкового оружия и показать уровень своей физической подготовки.

Параллельно с полевыми учениями офицеры примут участие в лекциях. Им разъяснят основные изменения в методике подготовки личного состава, которые учитывают опыт современных вооруженных конфликтов.