В Сахалинской области подвели итоги всероссийского молодежного форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области подвели итоги работы всероссийского молодежного форума "ОстроVа", который в 2025 году провел рекордное количество мероприятий и впервые использовал уникальные площадки. Организаторы не только поблагодарили партнеров и экспертов, но и анонсировали даты следующего форума.

Форум "ОстроVа" в этом году прошел на Сахалине уже в двенадцатый раз, собрав участников из 79 регионов страны. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, ключевыми нововведениями стали проведение образовательной программы на территории первого в России дронопорта "Пушистый" и старт городской программы в сквере "Симфония" СахГУ. Каждый участник впервые получил индивидуальный план профессионального развития. Заместитель руководителя агентства Николай Неретин подчеркнул, что тесное партнерство с ведущими предприятиями региона позволяет напрямую презентовать молодым специалистам карьерные возможности на Сахалине.

Работа круглогодичного образовательного центра "Острова" не ограничилась одним форумом. С января по декабрь команда провела более 50 мероприятий по профориентации и развитию карьеры, включая проекты для школьников и образовательные программы для бизнеса. Генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала Елена Бабина отметила важность этой системной работы для привлечения и удержания талантливой молодежи в регионе.

На итоговой встрече организаторы вручили благодарственные письма от губернатора области Валерия Лимаренко и от руководителя агентства по делам молодежи Анастасии Кожепенько партнерам, экспертам и спикерам форума. Особо отметили специалистов, которые курировали образовательные треки по ключевым для региона направлениям. Следующий форум "ОстроVа" запланирован на 10-16 августа 2026 года, регистрация для участков откроется в марте.