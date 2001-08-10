Сахалинская область готова к двойному вывозу отходов в праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области с 31 декабря по 11 января заработает специальный график вывоза твердых коммунальных отходов, чтобы не допустить переполнения контейнеров. Региональный оператор и власти удвоят усилия в ответ на традиционный рост объема мусора в праздничный период.
Координационный центр Правительства России рекомендовал всем регионам привлечь резервную технику для бесперебойной работы в каникулы. Власти Сахалинской области поддержали эту инициативу. Ежедневно на линии будет работать более 200 единиц спецтехники, а к наиболее загруженным контейнерным площадкам мусоровозы станут заезжать чаще. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе АО "Управление по обращению с отходами", дополнительные маршруты в первую очередь охватят проблемные точки, где накопление происходит даже в обычные дни.
Начальник отдела организации перевозок компании Надежда Бондаренко также обратилась к жителям с просьбой не парковать автомобили на подъездах к контейнерным площадкам, чтобы не мешать работе мусоровозов. Отдельно специалисты отмечают резкий рост количества стеклянной тары в отходах после новогодних застолий. Они призывают островитян активнее использовать синие сетчатые контейнеры для раздельного сбора или пункт приема вторсырья в Южно-Сахалинске на территории ТЦ "Панорама".
По всем вопросам, связанным с вывозом мусора, жители могут обращаться к диспетчерам регионального оператора по телефонам +7 (4242) 55-61-66 и 55-68-80, а также через мессенджер MAX на номер 8-914-740-49-08. Также вопросы принимает Горячая линия ЖКХ Сахалинской области по номеру 8 800 302 00 65 или через MAX на номер 8-924-884-42-03. Операторы работают в ежедневном режиме.
