Исследование ВТБ и Ведомости: 41% россиян будут спать после боя курантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ и "Ведомости" в преддверии праздников провели исследование новогодних традиций и выяснили, что Дед Мороз приходит к каждой пятой российской семье. 69% будут новогодничать дома, свыше 60% считают майонезные салаты злом, но в 90% случаев на праздничный стол их все равно ставят.
По результатам опроса, 69% россиян будут новогодничать дома. Лишь каждый пятый планирует отправиться в путешествие. Настроены на приключения миллениалы: у них идея отправиться в поездку почти на равных конкурирует с домашними посиделками - 42% против 47%. В остальных возрастных группах превалируют домоседы.
Спать после боя курантов будет 41% опрошенных. Каждый четвертый организует домашний клуб настолок, 11% - будут танцевать, 7,5% - петь песни под гитару. Работать в новогоднюю ночь должны 5%.
Более 60% респондентов считают майонезные салаты злом, но на столе более 90% россиян они все равно будут. Из преданных сторонников осталось 29,1%, а вот тех, кто решил сделать новогодний стол свободным от майонеза, оказалось в 3,5 раза меньше.
31 декабря россияне планируют посвятить новогоднему столу. 38% уделят этому от 3 до 5 ч.Полный день на кухне проведут 21,5%. Треть уложится в 1-2 ч. и ограничится легкими закусками. Несмотря на популярность готовой еды и доставки, только 8% доверят им праздничный стол.
Самым популярным костюмом из детства, в который россияне готовы переодеться, оказались Снежинка и Снегурочка. Оригинальные респонденты готовы примерить и образы "человека с нормальным уровнем железа и магния", наряд "горящих дедлайнов" или "селедки под шубой". При этом 70% опрошенных не будут придумывать особенный наряд, они хотят просто "красиво выглядеть".
Устроить веселое домашнее представлениехотел бы почти каждый пятый - 17,2%, но времени и сил на это не хватает. В семьях театр, но попроще, со стихами, песнями и сценками от детей организуют 19%. На настоящий домашний театр готовы 5%: они назначают актеров, репетируют, готовят костюмы и музыку.
Вечером 31-го декабря почти 77% опрошенных включат телевизор и будут выбирать между советскими фильмами - 34,4%, "Голубым огоньком" - 29% или концертом ретрозвезд - 13,5%. 1-го января планируют смотреть "Иронию судьбы, или С лёгким паром!" и любимые фильмы.
Дед Мороз приходит в дом к каждой пятой семье. При этом 20% опрошенных в этой роли всегда узнают главу семейства, 16,4% приглашают специально обученного актера. Но большинство семей - больше 63% - встречают Новый Год без Деда Мороза.
*Исследование проведено ВТБ и "Ведомости" в рамках запуска авторского проекта ВТБ "Новогодничайте с домашним театром" - вместе с известными режиссерами и драматургами банк переосмыслил и адаптировал сюжеты любимых детских сказок, создав пьесы для постановок с семьей или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.
Опрос прошёл в декабре 2025 года среди 600 россиян. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму на сайте издания "Ведомости". При подсчёте все респонденты принимались за 100%, остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа "Другое".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
10:57 19 Декабря Военные на Сахалине осваивают пилотирование БПЛА
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
15:42 13 Декабря Петр Фрадков посетил Сахалинскую область с рабочим визитом
Выбор редакции
- 12:25 Вчера Детский оркестр "Сахалинские надежды" подарил зрителям большой новогодний концерт
- 11:53 Вчера В Южно-Сахалинске завершился традиционный Новогодний турнир по фехтованию
- 10:14 23 Декабря Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
- 16:07 22 Декабря Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?