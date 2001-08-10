Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ и "Ведомости" в преддверии праздников провели исследование новогодних традиций и выяснили, что Дед Мороз приходит к каждой пятой российской семье. 69% будут новогодничать дома, свыше 60% считают майонезные салаты злом, но в 90% случаев на праздничный стол их все равно ставят.

По результатам опроса, 69% россиян будут новогодничать дома. Лишь каждый пятый планирует отправиться в путешествие. Настроены на приключения миллениалы: у них идея отправиться в поездку почти на равных конкурирует с домашними посиделками - 42% против 47%. В остальных возрастных группах превалируют домоседы.

Спать после боя курантов будет 41% опрошенных. Каждый четвертый организует домашний клуб настолок, 11% - будут танцевать, 7,5% - петь песни под гитару. Работать в новогоднюю ночь должны 5%.

Более 60% респондентов считают майонезные салаты злом, но на столе более 90% россиян они все равно будут. Из преданных сторонников осталось 29,1%, а вот тех, кто решил сделать новогодний стол свободным от майонеза, оказалось в 3,5 раза меньше.

31 декабря россияне планируют посвятить новогоднему столу. 38% уделят этому от 3 до 5 ч.Полный день на кухне проведут 21,5%. Треть уложится в 1-2 ч. и ограничится легкими закусками. Несмотря на популярность готовой еды и доставки, только 8% доверят им праздничный стол.

Самым популярным костюмом из детства, в который россияне готовы переодеться, оказались Снежинка и Снегурочка. Оригинальные респонденты готовы примерить и образы "человека с нормальным уровнем железа и магния", наряд "горящих дедлайнов" или "селедки под шубой". При этом 70% опрошенных не будут придумывать особенный наряд, они хотят просто "красиво выглядеть".

Устроить веселое домашнее представлениехотел бы почти каждый пятый - 17,2%, но времени и сил на это не хватает. В семьях театр, но попроще, со стихами, песнями и сценками от детей организуют 19%. На настоящий домашний театр готовы 5%: они назначают актеров, репетируют, готовят костюмы и музыку.

Вечером 31-го декабря почти 77% опрошенных включат телевизор и будут выбирать между советскими фильмами - 34,4%, "Голубым огоньком" - 29% или концертом ретрозвезд - 13,5%. 1-го января планируют смотреть "Иронию судьбы, или С лёгким паром!" и любимые фильмы.

Дед Мороз приходит в дом к каждой пятой семье. При этом 20% опрошенных в этой роли всегда узнают главу семейства, 16,4% приглашают специально обученного актера. Но большинство семей - больше 63% - встречают Новый Год без Деда Мороза.

*Исследование проведено ВТБ и "Ведомости" в рамках запуска авторского проекта ВТБ "Новогодничайте с домашним театром" - вместе с известными режиссерами и драматургами банк переосмыслил и адаптировал сюжеты любимых детских сказок, создав пьесы для постановок с семьей или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.

Опрос прошёл в декабре 2025 года среди 600 россиян. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму на сайте издания "Ведомости". При подсчёте все респонденты принимались за 100%, остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа "Другое".