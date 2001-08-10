В Южно-Сахалинске начали строить новый водопровод для жителей Дальнего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе Дальнее Южно-Сахалинска стартовало строительство нового водовода, которое должно кардинально улучшить качество водоснабжения тысяч жителей. Основная задача проекта - обеспечить стабильное давление воды, особенно в домах повышенной этажности, и покончить с частыми жалобами на качество воды, которые в этом году массово поступали в водоканал.

Специалисты компании "РВК-Сахалин" разработали и уже приступили к реализации комплексного плана. Его ключевой элемент - прокладка новой ветки водопровода от крупнейшего городского водозабора "Луговое" к жилому массиву. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", эта мера позволит значительно увеличить объем подаваемой воды и решить хроническую проблему низкого напора.

Работы начались на территории водозабора. В дальнейшем трасса протяженностью более четырех километров пройдет по сельхозземлям и выйдет к улицам Шумовой, Ударной, Холмскому шоссе и переулку Алых Роз. Главный инженер подрядной организации "М Лидер" Андрей Еремеев детализировал масштаб работ. Его команда уже выполнила геодезическую разбивку, а впереди - масштабные земляные работы, устройство переходов методом горизонтально-направленного бурения и монтаж запорной арматуры.

Проблемы района связаны с устаревшей конструкцией системы водоснабжения, которая не была закольцована и не учитывала перспективы роста застройки. Для временного улучшения ситуации в 2025 году компания трижды проводила масштабные промывки сетей. Новая линия диаметром от 225 до 355 мм не только устранит эти недостатки, но и обеспечит перспективный объем водопотребления в 2600 кубометров в сутки, что более чем в два раза превышает текущие показатели. И.о. директора по капитальному строительству "РВК-Сахалин" Илья Клевцов подчеркнул сложность проекта из-за необходимости множественных пересечений с инфраструктурными объектами, но отметил, что работы ведут форсированными темпами ради интересов жителей.