На двух региональных дорогах Сахалина ввели ограничения движения для транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На федеральной трассе «Южно-Сахалинск – Оха» движение транспорта происходит без каких-либо помех. Дорожно-эксплуатационные предприятия планируют задействовать сегодня 65 единиц специализированной техники и 73 рабочих, чтобы поддерживать эту ситуацию в штатном режиме.
Ситуация на сети региональных автодорог сложнее. Полностью перекрыли движение для пешеходов и всех видов транспорта на подъезде к туристической базе «Горный воздух» с километра 2+147 по километр 2+430.
На трассе Невельск-Шебунино на участке км 7+483 – км 7+578 организовали движение только по одной полосе.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, эти меры связаны с проведением необходимых работ по ликвидации последствий сильных осадков. На всех остальных направлениях региона проезд также обеспечен без ограничений, а информация о дорожно-транспортных происшествиях за прошедшие сутки не поступала. На региональной сети сегодня планируют работать 85 единиц техники и 65 дорожных рабочих.
Автомобилистам рекомендуют сохранять внимательность, строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрутов 24 декабря.
