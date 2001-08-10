Эксперты назвали лидеров цифровой безопасности для жителей Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В России провели исследование сервисов цифровой безопасности операторов связи и экосистемных компаний, оценив полноту набора решений и эффективность их работы. По результатам исследования J’Son&Partners Consulting, лидером по сервисам цифровой безопасности абонентов стала МТС: компания набрала 45,8 баллов из 50 возможных.

За ней следуют другие телеком-игроки, среди которых «Мегафон» и Т2. Как отмечают аналитики, МТС демонстрирует наиболее комплексную функциональность сразу в нескольких ключевых категориях, среди которых защита от спама и защита от мошеннических действий.

В рамках исследование также проведено тестирование систем защиты от нежелательных звонков. По результатам проверки, лучшие результаты также получила МТС: компания лидирует по частоте срабатывания антифрод-защиты, скорости распознавания мошеннических схем во время разговора, а также точности срабатывания систем.

Высоких результатов тестирования, по мнению исследователей, МТС удалось добиться благодаря функции «Безопасный звонок», доступной в рамках сервиса «Защитник». Этот механизм предупреждает о разговоре с мошенником прямо во время звонка. Функция позволяет абоненту самостоятельно принять решение и остановить мошенничество, что обеспечивает не только высокую частоту верных срабатываний, но и минимальную долю ложных. По итогам третьего квартала 2025 года «Защитник» заблокировал в Сахалинской области более 14 миллионов нежелательных звонков, а «Безопасный звонок» защитил около 1500 сахалинцев от мошенников прямо во время разговора.