Военные на Сахалине осваивают управление дронами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине начался очередной курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов для военнослужащих, недавно заключивших контракт с Министерством обороны. В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа инструкторы, имеющие опыт участия в специальной военной операции, обучают бойцов управлению современными дронами.

Занятия с новой группой военнослужащих проходят на полигоне «Троицкий». В специально оборудованном компьютерном классе будущие операторы сначала отрабатывают навыки на симуляторах, изучая основы боевого применения беспилотников. Также в теоретический курс входит изучение устройства и технических характеристик различных типов квадрокоптеров, их ремонта и обслуживания.

Практическая часть подготовки включает выезды на специальную площадку. Там военнослужащие осваивают ведение разведки, учатся совершать учебный сброс боеприпасов в условные цели и поражать движущиеся объекты. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, инструкторы уделяют особое внимание сложным элементам пилотирования. Они учат бойцов управлять FPV-дронами на малых высотах и в условиях ограниченного пространства.