Администрация Южно-Сахалинска рассмотрела почти 35 тысяч обращений граждан за год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска подвела итоги работы с обращениями горожан за 2025 год, в течение которого специалисты рассмотрели почти 35 тысяч сигналов. Жители областного центра чаще всего жаловались на состояние дорог и работу жилищно-коммунального комплекса, активно используя для связи с властью цифровые платформы и социальные сети.
Вице-мэр Дмитрий Хайбриев, открывая итоговое совещание, подчеркнул, что обратная связь от горожан служит ключевым фактором в развитии города. Он отметил слаженную работу всех департаментов администрации, которые вовлечены в диалог с жителями, и поблагодарил как сотрудников, так и горожан за их активную позицию.
Больше всего вопросов южносахалинцы задавали по темам дорожного хозяйства и ЖКХ, сообщает ТИА "Острова" в городской администрации. Также граждане активно интересовались проблемами благоустройства, жилья, образования и земельных отношений. Каждое обращение, независимо от тематики, взяли на особый контроль и передали для работы профильным специалистам.
Значительную роль в коммуникации продолжают играть выездные приемы руководителей подразделений, которые регулярно проходят в селах и микрорайонах. Наибольшую активность на таких встречах проявили жители Березняков, Ново-Александровска и Лугового. При этом цифровые каналы связи с каждым годом набирают популярность: в 2025 году через департамент по работе с обращениями поступило около 20 тысяч сигналов, а через муниципальный центр управления — свыше 14,5 тысяч.
