Лишь шесть процентов жителей Южно-Сахалинска проведут Новый год в гостях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство жителей Южно-Сахалинска планируют провести новогоднюю ночь 2026 года в кругу семьи дома, а не в гостях или за границей. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, которые провели опрос среди экономически активного населения города.

Согласно результатам исследования, домашний уют для встречи праздника выберут 74% респондентов. Примерно 6% опрошенных заявили, что им предстоит работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Среди тех, кто будет на дежурстве, преобладают мужчины. Как рассказали ТИА "Острова" представители сервиса SuperJob, смена в праздник выпадает 7% мужчин и только 4% женщин.

Традиционно в новогоднюю ночь работают представители ряда профессий. В этот список входят врачи и младший медицинский персонал, сотрудники аварийно-спасательных служб, водители, полицейские, охранники, а также инженеры и рабочие непрерывных производств. Провести праздник в гостях намерены еще 6% южносахалинцев, а отправиться в поездку в другой город — 4% опрошенных, причем мужчины делятся такими планами втрое чаще женщин. За городом или в иных локациях, таких как рестораны, планируют отметить Новый год по 2% респондентов.