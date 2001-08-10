В Южно-Сахалинске заработали елочные базары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии новогодних праздников в областном центре открыто более 20 площадок по продаже живых елей. Приобрести ель можно как на муниципальных площадках, так и на территориях частных торговых центров и магазинов, что делает покупку удобной для жителей разных районов города.

- Ёлочные базары уже давно стали не просто местами покупки новогоднего дерева, а своеобразными центрами праздничного настроения. Здесь допускается также торговля атрибутами — гирляндами, крестовинами. Площадки размещены в разных частях города, — отметила Елена Дачилова, директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка.

Муниципальные площадки, выделенные по итогам конкурсных процедур:

- г. Южно Сахалинск, юго западнее пересечения пр. Мира и ул. Емельянова;

- г. Южно Сахалинск, ул. Сахалинская, 13, у супермаркета "Столичный";

- г. Южно Сахалинск, п/р Луговое, восточная сторона ул. Дружбы, с южной стороны магазина "Странник";

- г. Южно Сахалинск, ул. Сахалинская, в районе здания № 85.

Частные площадки, организованные предпринимателями самостоятельно:

- ТЦ «Лето», ул. Пограничная, д. 31А;

- магазин «Зодчий», ул. Железнодорожная, д. 168;

- магазин «Зодчий», ул. Комсомольская, д. 247Б;

- ТРЦ «Аллея», ул. Имени И.П. Фархутдинова;

- ТЦ Реми Сити, ул. Алексея Горького, д. 32;

- супермаркет «Симост», ул. Сахалинская, д. 204;

- ул. Сахалинская, южнее здания № 86;

- ТРЦ «Сити Молл», ул. 2-я Центральная, д. 1Б;

- ТЦ «Рояль», ул. О.А. Емельянова, д. 36;

- ТЦ «Луч», ул. Комсомольская, д. 163;

- ТЦ «Плаза», ул. Пуркаева, д. 53А;

- рынок «Техник», ул. Ленина, д. 252Б;

- ТК «Янтарь», пр. Мира, д. 229;

- ТЦ «Рай», пр. Мира, д. 280В;

- ТЦ «Азия», ул. Сахалинская, д. 90;

- супермаркет «Матрёшка», ул. Железнодорожная, д. 168/4;

- супермаркет «Первый Семейный», ул. Авиационная, д. 2.

Торговля будет вестись до 31 декабря включительно, после чего арендаторы обязаны своевременно очистить территории от непроданных деревьев и вывезти весь мусор, подчеркнули в департаменте продовольственных ресурсов.