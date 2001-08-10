В селе Горное на Итурупе завершили трехлетнюю программу комплексного капремонта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В курильском селе Горное на острове Итуруп полностью завершили масштабную трехлетнюю программу капитального ремонта жилого фонда и придомовых территорий. Работы, которые курировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, кардинально изменили облик населенного пункта и улучшили условия проживания для сотен семей.
В 2022 году администрация Курильского муниципального округа вместе со специализированной организацией обследовала 27 многоквартирных домов. По итогам проверки власти решили провести капремонт в 13 зданиях. За три года подрядчики полностью обновили крыши и фасады, заменили внутридомовые инженерные системы, отремонтировали подвалы, фундаменты, подъезды и входные группы. Также в квартирах жителей установили новые окна и металлокаркасные балконы. На объектах ежедневно работали более ста человек и около десяти единиц техники.
Параллельно с ремонтом домов строители полностью благоустроили дворовые территории и подъездные пути. Они уложили бетонные тротуары и проезды, установили лавочки, урны и новые фонари освещения. Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что такой комплексный и объемный проект в островном регионе реализовали впервые. Как рассказали ТИА "Острова" в областном министерстве ЖКХ, ведомство и местная администрация осуществляли ежедневный контроль за качеством и сроками работ.
Село Горное, построенное как военный городок в 1980-х, пережило серьезное землетрясение в 1994 году и долгий период упадка. Передача населенного пункта в муниципальную собственность позволила включить его в региональные и федеральные программы развития. Житель соседнего поселка Рейдово Артем Евстратов, путешествующий по Итурупу, подтвердил, что облик села преобразился, а в 2026 году здесь планируют разбить новый сквер «Буревестник».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
10:56 17 Декабря Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
Выбор редакции
- 10:14 Вчера Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
- 16:07 22 Декабря Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
- 10:45 22 Декабря Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге
- 09:18 18 Декабря Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?