В селе Горное на Итурупе завершили трехлетнюю программу комплексного капремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В курильском селе Горное на острове Итуруп полностью завершили масштабную трехлетнюю программу капитального ремонта жилого фонда и придомовых территорий. Работы, которые курировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, кардинально изменили облик населенного пункта и улучшили условия проживания для сотен семей.

В 2022 году администрация Курильского муниципального округа вместе со специализированной организацией обследовала 27 многоквартирных домов. По итогам проверки власти решили провести капремонт в 13 зданиях. За три года подрядчики полностью обновили крыши и фасады, заменили внутридомовые инженерные системы, отремонтировали подвалы, фундаменты, подъезды и входные группы. Также в квартирах жителей установили новые окна и металлокаркасные балконы. На объектах ежедневно работали более ста человек и около десяти единиц техники.

Параллельно с ремонтом домов строители полностью благоустроили дворовые территории и подъездные пути. Они уложили бетонные тротуары и проезды, установили лавочки, урны и новые фонари освещения. Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что такой комплексный и объемный проект в островном регионе реализовали впервые. Как рассказали ТИА "Острова" в областном министерстве ЖКХ, ведомство и местная администрация осуществляли ежедневный контроль за качеством и сроками работ.

Село Горное, построенное как военный городок в 1980-х, пережило серьезное землетрясение в 1994 году и долгий период упадка. Передача населенного пункта в муниципальную собственность позволила включить его в региональные и федеральные программы развития. Житель соседнего поселка Рейдово Артем Евстратов, путешествующий по Итурупу, подтвердил, что облик села преобразился, а в 2026 году здесь планируют разбить новый сквер «Буревестник».