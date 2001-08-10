Власти Южно-Сахалинска готовят материалы в прокуратуру на две управляющие компании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске надзорные органы продолжают контролировать работу управляющих компаний по уборке гололедицы после декабрьской оттепели. Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля провели очередной рейд и выявили две УК, которые не справились с необходимыми объемами работ.
Как рассказал начальник отдела Александр Чучков, большинство обслуживающих организаций активно работают с применением техники и спецсредств. В частности, ЖЭУ-2, ЖЭУ-3, ЖЭУ-7 и ЖЭУ-9 с выходных дней вели обработку территорий и сейчас завершают точечную работу на отдельных участках.
Однако проверка показала, что УК «Искра» и УК «Мастер Север» допустили нарушения. По словам Чучкова, их дворники не обработали пескосоляной смесью тротуары и пешеходные зоны в полном объеме, а также не привели в порядок внутридворовые проезды, которые жители используют для ходьбы. Чиновник назвал причиной слабую организацию труда со стороны руководства компаний, которые не привлекли дополнительную технику и людей в нештатной ситуации.
В отношении этих управляющих компаний администрация города готовит материалы для направления в прокуратуру, как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации. Решение по данному вопросу примут сегодня. Работы по борьбе с гололедицей находятся на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Напомним, что жители могут направлять сигналы о наледи в свои УК или в муниципальный центр управления, куда также оперативно передают жалобы из соцсетей. Контакты управляющей компании можно найти на официальном сайте администрации города.
