Банк России зафиксировал подорожание сахалинских рыбных пельменей почти на 20 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совместная лепка пельменей, популярная в Сахалинской области предновогодняя традиция, в этом году стала ощутимо дороже для семейного бюджета. Основную роль в подорожании сыграл дефицит местной рыбы, который привел к резкому увеличению стоимости ключевого ингредиента для фарша.

Экономисты Отделения Банка России по Сахалинской области подсчитали, что набор продуктов для приготовления примерно 80 классических рыбных пельменей обойдется островитянам в 452 рубля. Год назад аналогичный набор ингредиентов стоил 382 рубля. Таким образом, общая стоимость выросла на 70 рублей, или более чем на 18%. За основу расчетов специалисты брали рецепт, включающий два стакана муки, пол-литра молока, два яйца, луковицы и 550 граммов рыбного филе.

Подорожание произошло преимущественно из-за роста цен на рыбу. Как пояснил заместитель управляющего региональным отделением Банка России Иван Когут, в 2025 году в области отметили слабые показатели вылова лососевых, что сократило предложение и повысило рыночные цены. При этом остальные компоненты, включая яйца, даже подешевели или незначительно выросли в цене.

На общем фоне замедляющейся инфляции рост стоимости локального продукта выглядит особенно заметным. По итогам ноября годовая инфляция в Сахалинской области составила 7,1%, в то время как в целом по России этот показатель снизился до 6,6%. Финансовые власти прогнозируют дальнейшее замедление роста цен до 4–5% в 2026 году с последующей стабилизацией на уровне 4%.