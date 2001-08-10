28 декабря с космодрома Восточный запланирован запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области 28 декабря в 22:18 по местному времени с космодрома Восточный запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Аист-2Т» № 1, № 2. Резервная дата запуска — 29 декабря. Напомним, вывоз ракеты на стартовый стол состоится 25 декабря, - пишет ИА "Порт Амур".
Как сообщила администрация Зейского округа, районом падения отделяющихся частей определены территории населенных пунктов Золотая Гора, Кировский, Береговой и Хвойный. Принимаются все меры по обеспечению безопасности населения в районах падения.
Жителей просят не покидать территории населенных пунктов, воздержаться от посещения лесов и быть бдительными.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
10:56 17 Декабря Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
Выбор редакции
- 10:14 Вчера Более 350 сахалинских пловцов вступили в гонку за награды региональных соревнований
- 16:07 22 Декабря Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
- 10:45 22 Декабря Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге
- 09:18 18 Декабря Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?