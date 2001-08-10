28 декабря с космодрома Восточный запланирован запуск ракеты-носителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области 28 декабря в 22:18 по местному времени с космодрома Восточный запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Аист-2Т» № 1, № 2. Резервная дата запуска — 29 декабря. Напомним, вывоз ракеты на стартовый стол состоится 25 декабря, - пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщила администрация Зейского округа, районом падения отделяющихся частей определены территории населенных пунктов Золотая Гора, Кировский, Береговой и Хвойный. Принимаются все меры по обеспечению безопасности населения в районах падения.

Жителей просят не покидать территории населенных пунктов, воздержаться от посещения лесов и быть бдительными.