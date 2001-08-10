Опрос ВТБ: на что россияне тратят больше всего времени перед Новым годом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Россияне рассказали о том, какие занятия отнимают у них больше всего времени перед праздниками. По данным опроса ВТБ*, это поиск подарков, подготовка праздничного стола и генеральная уборка. Только каждый пятый отказывается включаться в предновогоднюю суету, а каждый десятый использует подготовку к Новому году как отдых в поисках праздничного настроения.
Каждый третий опрошенный дольше всего из списка предновогодних дел ищет подарки и занимается подготовкой праздничного стола. Каждый пятый отметил бытовые заботы (генеральная уборка и украшение дома). 18% больше всего времени тратят на рабочие задачи, которые надо успеть закрыть перед Новым годом. Еще 20% заявили, что их не касается предпраздничная суета, а примерно каждый десятый использует это время свободно: для встреч с друзьями, походов в кино и на рождественские ярмарки.
Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, лидирует приготовление блюд для новогоднего стола (47%), покупка нового наряда (44%), покупка дорогих подарков (41%) и генеральная уборка (33%). При этом 75% россиян стараются придерживаться бюджета, однако треть отмечают, что все равно вынуждены тратить больше на «символы праздника». 12% совершают намного больше импульсивных покупок. Еще столько же — примерно каждый десятый — осознанно игнорирует новогодний шопинг.
Свободное время перед Новым годом россияне хотели бы потратить на восстановление сил (23%), общение с близкими (20%) и сон (19%).
_________________
*Опрос прошел в ноябре -декабре 2025. В нем приняли участие 1500 взрослых жителей крупных городов России (населением от 100 тыс. человек).
