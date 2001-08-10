В Южно-Сахалинске завершился юбилейный Форум добровольцев "Дальше - вместе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился юбилейный V муниципальный Форум добровольцев "Дальше - вместе". Это ключевое мероприятие за пять лет объединило волонтеров, представителей НКО, власти и бизнеса для выработки решений по поддержке детей-сирот, выпускников интернатных учреждений и молодых людей с инвалидностью.
Как рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, центральной темой форума-2025 стала социальная адаптация выпускников государственных учреждений. Вице-мэр Елена Федорова подчеркнула, что форум за пять лет превратился в площадку для формирования актуальной городской социальной повестки, куда вовлечены не только профильные специалисты, но и депутаты, активная молодежь и "серебряные" волонтеры.
Участники представили новые форматы работы. Например, АНО "Формула успеха" анонсировала проект "Старт в жизнь" для поддержки выпускников с инвалидностью. Особое внимание привлек опыт "серебряных" добровольцев - "бабушек специального назначения", которые помогают молодым мамам из числа детей-сирот. Отдельно форум отметил вклад социально ориентированного женского предпринимательства в создание условий для семей сотрудниц.
Форум также дал старт нескольким успешным проектам, среди которых - программа раннего наставничества в Анивском районе и проект "Мамина радость", объединивший более сорока молодых семей. Эти инициативы уже получили высокую оценку на всероссийских конкурсах. Директор департамента образования Светлана Мирова отметила, что форум перерос рамки события и стал целым направлением работы по поддержке семей в сложной ситуации.
Ярким итогом юбилейного форума стала презентация Альманаха добрых дел "Дальше - вместе", который составили сами участники. В сборнике они зафиксировали самые значимые события социальной жизни города за пять лет.
