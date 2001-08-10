Военнослужащие на Сахалине отработали метание боевых гранат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках зимней боевой учебы военнослужащие сахалинского соединения ВВО совершенствуют навыки применения штатного оружия. Подразделения управления гвардейского армейского корпуса успешно выполнили нормативы по метанию боевых наступательных гранат РГД-5 на полигоне "Троицкий".

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, опытные инструкторы, имеющие реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, организовали занятия на специально подготовленной площадке. Они поставили перед военнослужащими задачи на точность и дальность броска, контролируя технику выполнения каждого упражнения.

Перед допуском к работе с боеприпасами каждый военнослужащий сдал строгий зачет по требованиям безопасности. Кроме того, инструкторы заставили личный состав многократно отработать все приемы броска с помощью учебно-имитационных снарядов, доводя действия до автоматизма.

Важно, что норматив по метанию гранат сдали все военнослужащие отдельного батальона управления, вне зависимости от занимаемой должности. Эта практика подтверждает комплексный подход к общевойсковой подготовке специалистов в соединениях ВВО на Дальнем Востоке.