Военнослужащие на Сахалине отрабатывают тактику группового боя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современный общевойсковой бой предъявляет повышенные требования к слаженности и тактической грамотности малых подразделений. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения ВВО на Сахалине, в том числе призывники, сейчас активно осваивают тактику действий именно в составе боевых групп, интегрируя актуальный опыт.

Инструкторы на полигоне «Троицкий» строят подготовку с учётом практики специальной военной операции. Они учат личный состав не только точной стрельбе, но и комплексному применению навыков в динамичной обстановке. Курсанты тренируются анализировать поле боя, грамотно использовать ландшафт для скрытного маневра и оперативно оценивать меняющуюся ситуацию.

Ключевой элемент подготовки — отработка чёткого взаимодействия внутри боевой группы. Опытные наставники уделяют особое внимание тому, как военнослужащие распределяют цели, выбирают оптимальное вооружение под конкретные задачи противника и координируют свои действия в реальном времени для достижения максимальной эффективности.