В Поронайске завершается второй этап благоустройства зоны отдыха "Рефулеры"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Поронайске преобразилась зона отдыха "Рефулеры". Этот проект был выбран самими жителями путем голосования - сначала в 2022-м, а затем и в 2024 году.
"Рефулеры" - популярное место у поронайцев в любое время года: здесь устраивают пикники, гуляют, катаются со снежных горок и проводят спортивные мероприятия. Благоустройство зоны отдыха - выбор жителей Поронайского района в конкурсе, который проходит в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Проект по продолжению развития этой территорию поронайцы поддержали в прошлом и нынешнем годах. Вектор на создание и развитие общественных пространств в регионе задает губернатор Валерий Лимаренко.
Что появилось в этом сезоне:
- смотровые площадки с живописными видами;
- новая беседка для отдыха;
- спортивная площадка с полосой препятствий;
- эко-тропа из дощатого настила;
- вечернее освещение и видеонаблюдение.
Все объекты вписаны в природный ландшафт, сохраняя уютную атмосферу места.
Работа над "Рефулерами" продолжится: на 2026 год уже запланировано создание новых эко-троп общей протяженностью около 2 километров. Проект вновь поддержан поронайцами на голосовании.
Любимое место отдыха горожан стало еще красивее и функциональнее.
