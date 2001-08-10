Дорожники ограничат движение на переезде трассы Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха в ближайшие дни водителей ожидают временные неудобства. Специалисты ограничат движение по железнодорожному переезду на время проведения плановых ремонтных работ.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, ремонт запланирован на 22 и 23 декабря 2025 года. Работы будут проводить в дневное время с 8:00 до 20:00 на переезде, расположенном на 366-м километре автодороги.

В указанные часы движение транспорта через переезд будет осуществляться только по одной полосе. В ночное время, с 20:00 до 8:00, ограничения снимают, и проезд возобновляется в полном объеме. Дорожная служба призывает автомобилистов заранее учитывать эту информацию, корректировать маршруты и графики поездок, а также проявлять терпение в связи с временными неудобствами.