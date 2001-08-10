На двух участках сахалинских дорог действуют ограничения движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По состоянию на 08:00 22 декабря 2025 года автомобилисты могут беспрепятственно передвигаться по главной федеральной трассе "Южно-Сахалинск-Оха". Дорожные предприятия планируют задействовать на этих работах 84 единицы специализированной техники и 68 рабочих, сообщает ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В то же время на участке подъезда к туристической базе "Горный воздух" (км 2+147 - км 2+430) действует полный запрет. Специалисты не разрешают проход пешеходам и проезд любого транспорта. Кроме того, на автодороге Невельск-Шебунино (км 7+483 - км 7+578) водителям необходимо соблюдать осторожность: здесь организовали движение только по одной полосе для всех видов транспортных средств.

На всех остальных направлениях региона движение проходит в штатном режиме без ограничений. Оперативные службы не фиксировали информации о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с погодными условиями. Всего на расчистке и содержании региональных трасс сегодня планируют задействовать 74 единицы дорожной техники и 54 рабочих.