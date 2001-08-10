На двух участках сахалинских дорог действуют ограничения движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По состоянию на 08:00 22 декабря 2025 года автомобилисты могут беспрепятственно передвигаться по главной федеральной трассе "Южно-Сахалинск-Оха". Дорожные предприятия планируют задействовать на этих работах 84 единицы специализированной техники и 68 рабочих, сообщает ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
В то же время на участке подъезда к туристической базе "Горный воздух" (км 2+147 - км 2+430) действует полный запрет. Специалисты не разрешают проход пешеходам и проезд любого транспорта. Кроме того, на автодороге Невельск-Шебунино (км 7+483 - км 7+578) водителям необходимо соблюдать осторожность: здесь организовали движение только по одной полосе для всех видов транспортных средств.
На всех остальных направлениях региона движение проходит в штатном режиме без ограничений. Оперативные службы не фиксировали информации о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с погодными условиями. Всего на расчистке и содержании региональных трасс сегодня планируют задействовать 74 единицы дорожной техники и 54 рабочих.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:09 19 Декабря По стоимости красной икры на Дальнем Востоке Сахалин занял 5-е место
10:56 17 Декабря Сахалинские аграрии успешно испытали новые сорта картофеля
15:15 19 Декабря В Южно-Сахалинске задержали ранее судимого мужчину за кражу игровой консоли
09:48 19 Декабря Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на предновогоднюю ярмарку
14:07 25 Ноября Кинологи и водолазы участвуют в поисках ребенка, пропавшего на Сахалине
11:00 28 Ноября Студенты-экологи Сахалина разработали проекты по защите островной природы
08:50 26 Ноября Пропавший в Томаринском районе ребенок найден живым
09:02 24 Ноября Сахалинские автоинспекторы за выходные задержали 92 нетрезвых и лишенных прав водителя
Выбор редакции
- 16:07 Вчера Музей книги Чехова открыл новогоднюю выставку-квест петербургского художника
- 10:45 Вчера Сахалинские силачи разыграли медали в традиционном мас-рестлинге
- 09:18 18 Декабря Сахалинцев приглашают на новогоднюю сказку "Щелкунчик"
- 16:46 17 Декабря Изучить "Азбуку" от питерского художника Петра Фролова предлагает сахалинцам музей книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Уходящий 2025 год лучше 2024-го для вас?