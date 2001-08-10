Как не купить подделку на подарок к Новому году: способы проверки смартфона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Купить поддельный смартфон, к сожалению, довольно легко. Сегодня мошенники часто подделывают флагманы от Apple, Samsung или Xiaomi - спрос на их устройства огромен. Особенно легко можно встретить подделку в период новогоднего ажиотажа, когда мы активно покупаем подарки близким и себе. В преддверии праздников подготовили инструкцию вместе с экспертами МТС, которая поможет выявить фальшивый смартфон до покупки.
1. Стоимость
Перед покупкой обязательно изучите стоимость интересующей вас модели в официальных интернет-магазинах и у проверенных ритейлеров. Если цена на «новый смартфон» сильно ниже рынка, продавец рассказывает вам о скидках или поставке «прямиком с завода», скорее всего, перед вами — подделка. Если речь идет о покупке устройства с рук, тут всё сложнее. На цену влияют и состояние гаджета, и остаток гарантии, и даже комплектация. Поэтому обращайте внимание не столько на ценник, сколько на само устройство — его внешний вид и работоспособность.
2. Внешний вид корпуса
Перед покупкой внимательно изучите корпус устройства. Сравните его с официальными изображениями на сайте производителя или, если есть возможность, — с оригиналом в салоне или моделью у знакомых. Осмотрите:
- Расположение камер, кнопок и разъёмов;
- Сканер отпечатка пальца;
- Материал корпуса;
- Оттенки и цветовые решения.
3. Меню
Загляните в меню смартфона и обратите внимание на названия пунктов. Кривой перевод или наличие иероглифов — верный признак подделки.
4. Тест в бенчмарке
Бенчмарк — это такая сервисная программа, которая позволяет собрать все характеристики об устройстве. Самый простой вариант — мобильное приложение «Информация об устройстве», доступное для скачивания в Google Play. Утилита подходит для проверки любого девайса на Android.
Чтобы убедиться, что перед вами не подделка, достаточно запустить приложение и посмотреть название модели во вкладке «Устройство». Оно должно совпадать с оригинальным названием. Метод надёжный, потому что поддельный смартфон не сможет обмануть утилиту.
В дополнение расскажем, как ещё можно проверить подлинность смартфонов, которые копируют чаще других.
iPhone
- Проверка App Store. Большинство подделок не проходят простейший тест: в них нет фирменного магазина приложений Apple. Вместо App Store открывается Google Play или какой-то программный муляж. Сами понимаете, открываться должен только App Store, а не что-то другое.
- Проверка серийного номера. В настройках выбираем пункт «Основное», далее — «Об этом устройстве» и копируем номер. Вносим его в соответствующее поле на официальном сайте. Получаем ответ, есть ли iPhone с таким серийным номером. Если да, то появится зелёная галочка в первом пункте. Способ хорош, но не на 100% надёжный, бывают случаи дублирования верного серийного номера в подделку.
Samsung
Разработчики Samsung предлагают проверять подлинность смартфона через уникальный номер IMEI. Его можно найти в настройках, на коробке смартфона или набрать *#06#. Затем введите номер на официальном сайте Samsung, чтобы узнать – оригинал ли это.
Какую бы защиту ни придумывали разработчики смартфонов, производители копий рано или поздно находят возможность её обойти. Оригинальный гаджет лучше приобретать в магазине крупной розничной сети, к примеру, МТС. Там покупатель может спокойно проверить смартфон и принять решение о покупке.
