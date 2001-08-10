В Сахалинской области наградили победителей конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в министерстве ЖКХ Сахалинской области наградили победителей областного конкурса "Подъезд образцового содержания" в номинациях "Самый уютный подъезд", "Самый технологичный подъезд", "Самый зелёный подъезд" и "Самый креативный подъезд", рассказали ТИА "Острова" в регионалном министерстве ЖКХ.

- Благодарю каждого участника конкурса, каждого, кто принимал участие в создании комфорта в подъездах. Можно с уверенностью сказать, что простая программа по ремонту подъездов, инициированная губернатором Валерием Лимаренко, у нас в Сахалинской области превратилась в целое движение. И самым важным итогом стали не только отремонтированные стены или нарисованные картины, но и укрепление добрососедских отношений, повышение ответственности, воспитание молодого поколения. Ведь к тому, что ты сделал сам, относишься бережнее, чем к тому, что сделал кто-то другой, - подчеркнул министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В областном конкурсе приняли участие 59 подъездов многоквартирных домов, победители муниципальных этапов конкурса, проходивших в островном регионе с апреля по ноябрь. Заявки подали практически все муниципальные образования, представив от 1 до 8 объектов. Лидером по количеству заявок стал Корсаковский район, представивший 8 подъездов. По 6 заявок подали Анивский и Холмский районы, по 4 - Невельский, Ногликский, Поронайский, Южно-Курильский районы и Южно-Сахалинск.

Напомним, победителями стали 12 мест общего пользования:

В номинации "Самый зеленый подъезд":

Долинский район, с. Углезаводск, ул. Ленина, д. 7а, подъезд № 1;

г. Поронайск, ул. Торговая, д. 6, подъезд № 2;

г. Южно-Сахалинск, ул. Анивская, д. 76, подъезд № 2.

В номинации "Самый креативный подъезд":

г. Углегорск, ул. Красноармейская, д. 9/2, подъезд № 4;

Томаринский район, с. Красногорск, ул. Победы, д. 34Б, подъезд № 1;

г. Холмск, ул. Пушкина, д. 23, подъезд № 3.

В номинации "Самый технологичный подъезд":

г. Корсаков, ул. Нагорная, д. 60, корпус б, подъезд № 2;

Анивский район, с. Таранай, ул. Новая, д. 5, подъезд № 2;

г. Оха, ул. Блюхера, д. 28, подъезд № 5.

В номинации "Самый уютный подъезд":

Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 4а, подъезд № 1;

пгт. Смирных, ул. Западная, д. 6, подъезд № 2;

пгт. Тымовское, ул. Кировская, д. 37, подъезд № 1.